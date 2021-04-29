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Справа ПВК: суд залишив Семенченка під вартою

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва залишив під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування. Про це УНН повідомив його адвокат Влад Добош.

Цитата

Так, адвокат підтвердив, що Семенченка залишили під вартою.

Що було раніше

Печерський районний суд Києва відправив під варту колишнього народного депутата України Семена Семенченка до 26 травня.

25 березня 2021 року Колишньому народному депутату України Семену Семенченку вручили повідомлення про підозру.

У СБУ повідомляли, що колишньому народному депутату України Семену Семенченку інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.

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