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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 179732 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Дело ЧВК: суд оставил Семенченко под стражей

Дело ЧВК: суд оставил Семенченко под стражей

Киев  •  УНН

 • 15950 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева оставил под стражей бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования. Об этом УНН сообщил его адвокат Влад Добош.

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Так, адвокат подтвердил, что Семенченко оставили под стражей.

Что было раньше

Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко до 26 мая.

25 марта 2021 года бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении.

В СБУ сообщали, что бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

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