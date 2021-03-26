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Справа ПВК: прихильники Семенченка намагаються прорватися у зал суду

Київ • УНН

 • 18298 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Прихильники колишнього народного депутата України Семена Семенченка намагаються потрапити в зал Печерського районного суду Києва, де мають розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу, передає УНН.

Деталі

Так, підтримка Семенченка намагається потрапити на судове засідання щодо обрання йому запобіжного заходу. Наразі зіткнень з поліцією немає.

Доповнення

Колишньому народному депутату України Семену Семенченку вручили повідомлення про підозру.

У СБУ повідомляли, що колишньому народному депутату України Семену Семенченку інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.

У СБУ також заявили, що будуть нові підозри у справі про ПВК Семенченка

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