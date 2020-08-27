Справа ПриватБанку: НАБУ провело основну частину слідчий дій

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 152684 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 106880 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 99393 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 107430 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 127630 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 138338 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 222241 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216192 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186671 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176255 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
3.4м/с
74%
Популярнi новини

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 48911 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 156085 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 30686 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 46912 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

18:01 • 16966 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 152676 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 156162 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 279136 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 303048 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 385857 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 46963 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 30740 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 48965 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 51115 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126510 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Справа ПриватБанку: НАБУ провело основну частину слідчий дій

Київ • УНН

 • 16001 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. У справі ПриватБанку проведено основну частину слідчих дій, фінальною оцінкою буде експертиза. Про це заявив в ефірі Радіо НВ голова НАБУ Артем Ситник, передає УНН.

Справа ПриватБанку: НАБУ провело основну частину слідчий дій

“Фінал буде такий – або ми, як слідство, доводимо, що ця орієнтовна сума збитків, яка по різному називається, встановлюється експертним шляхом і це прямий шлях до підозри, а далі скерування до суду. Тому ми робимо все для того, щоб вести матеріал, який напрацьований, зібраний. Він був належним чином оцінений експертами. Ми отримали висновок експерта, який буде бомбардуватися з усіх боків, але без нього ми не можемо справу скерувати до суду”, - сказав Ситник.

Проте, він не зміг підтвердити, що вже проведені відповідні експертизи.

“Я можу підтвердити, що якби були експертизи зараз, я б міг би сказати зараз. І ми були б ще ближче до якогось фінального рішення по справі. Але ще раз хочу зауважити, що ми постійно отримуємо документи. Основна частина цих документів вже зібрана. І основна частина слідчих дій також проведена. Експертиза - це як фінальна оцінка, бо справа економічного спрямування”, - додав Ситник.

За його словами, "є вкрай сумнівні операції, які призвели до націоналізації банку, щоб врятувати ситуацію на банківському ринку".

Як повідомляв УНН раніше, в рамках меморандуму між НАБУ та Федеральним бюро розслідувань США (ФБР, FBI) вже тривалий час триває співпраця, зокрема, і щодо розслідування так званої "справи ПриватБанку".

Також нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Kroll "вирахувала аферу" з виведення із "Привату" 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні якраз і позиваються в українських судах до держбанку. 

Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афільовані із братами Суркісами.

Депутати з "Голосу" вже виступили за парламентський контроль цього питання і заявили, що готові голосувати за утворення відповідної ТСК. Аналогічні думки та готовність підтримати ТСК висловили в "Батьківщині" і "Довірі".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКримінал та НП
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,686.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.76