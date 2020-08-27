Справа ПриватБанку: НАБУ провело основну частину слідчий дій

“Фінал буде такий – або ми, як слідство, доводимо, що ця орієнтовна сума збитків, яка по різному називається, встановлюється експертним шляхом і це прямий шлях до підозри, а далі скерування до суду. Тому ми робимо все для того, щоб вести матеріал, який напрацьований, зібраний. Він був належним чином оцінений експертами. Ми отримали висновок експерта, який буде бомбардуватися з усіх боків, але без нього ми не можемо справу скерувати до суду”, - сказав Ситник.

Проте, він не зміг підтвердити, що вже проведені відповідні експертизи.

“Я можу підтвердити, що якби були експертизи зараз, я б міг би сказати зараз. І ми були б ще ближче до якогось фінального рішення по справі. Але ще раз хочу зауважити, що ми постійно отримуємо документи. Основна частина цих документів вже зібрана. І основна частина слідчих дій також проведена. Експертиза - це як фінальна оцінка, бо справа економічного спрямування”, - додав Ситник.

За його словами, "є вкрай сумнівні операції, які призвели до націоналізації банку, щоб врятувати ситуацію на банківському ринку".

Як повідомляв УНН раніше, в рамках меморандуму між НАБУ та Федеральним бюро розслідувань США (ФБР, FBI) вже тривалий час триває співпраця, зокрема, і щодо розслідування так званої "справи ПриватБанку".

Також нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Kroll "вирахувала аферу" з виведення із "Привату" 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні якраз і позиваються в українських судах до держбанку.

Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афільовані із братами Суркісами.

Депутати з "Голосу" вже виступили за парламентський контроль цього питання і заявили, що готові голосувати за утворення відповідної ТСК. Аналогічні думки та готовність підтримати ТСК висловили в "Батьківщині" і "Довірі".