Дело ПриватБанка: НАБУ провело основную часть следственных действий

“Финал будет такой — или мы, как следствие, доказываем, что это ориентировочная сумма убытков, которая по-разному называется, устанавливается экспертным путем и это прямой путь к подозрению, а дальше направление в суд. Поэтому мы делаем все для того, чтобы вести материал, который наработан, собран. Он был должным образом оценен экспертами. Мы получили заключение эксперта, который будет бомбардироваться со всех сторон, но без него мы не можем дело направить в суд”, — сказал Сытник.

Однако он не смог подтвердить, что уже проведены соответствующие экспертизы.

“Я могу подтвердить, что если бы были экспертизы сейчас, я бы мог бы сказать сейчас. И мы были бы еще ближе к какому-то финальному решению по делу. Но еще раз хочу отметить, что мы постоянно получаем документы. Основная часть этих документов уже собрана. И основная часть следственных действий также проведена. Экспертиза — это как финальная оценка, потому что дело экономической направленности”, — добавил Сытник.

По его словам, “есть крайне сомнительные операции, которые привели к национализации банка, чтобы спасти ситуацию на банковском рынке”.

Как сообщал УНН ранее, в рамках меморандума между НАБУ и Федеральным бюро расследований США (ФБР, FBI) уже длительное время продолжается сотрудничество, в том числе и по расследованию так называемого “дела ПриватБанка”.

Также напомним, по данным американских СМИ, Kroll “вычислила аферу” по выводу из “Привата” 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах с госбанком.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, что аффилированные с братьями Суркис.

Депутаты из “Голоса” уже выступили за парламентский контроль этого вопроса и заявили, что готовы голосовать за образование соответствующей ВСК. Аналогичные мысли и готовность поддержать ВСК выразили в “Батькивщине” и “Довире”.