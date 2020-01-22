Справа податківців Одещини: ВАКС завтра обиратиме запобіжний Мосійчуку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд планує завтра розглянути клопотання щодо обрання запобіжного заходу першому заступнику виконуючого обов'язки голови ДФС в Одеській області Володимиру Мосійчуку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
"Завтра, 23 січня, Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу першому заступнику начальниці Державної фіскальної служби Одещини. Його підозрюють у наданні неправомірної вигоди, а дії кваліфіковано за ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у справі податківців Одещини, у якій викрили на наданні хабара у 25 тисяч доларів керівника регіональної податкової, повідомили про підозру в.о. першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в області.
Як раніше повідомлялося, Вищий антикорупційний арештував виконуючу обов’язки начальниці Головного управління Державної податкової служби Одещини Наталію Чеботарьову, яка підозрюється у наданні хабаря у розмірі 25 тисяч доларів, з можливістю внесення застави.