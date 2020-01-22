Дело налоговиков Одесской области: ВАКС завтра будет избирать меру пресечения Мосийчуку

"Завтра, 23 января, Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения первому заместителю начальницы Государственной фискальной службы Одесской области. Его подозревают в предоставлении неправомерной выгоды, а действия квалифицированы по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, по делу налоговиков Одесской области, в котором уличили в даче взятки в 25 тысяч долларов руководителя региональной налоговой, сообщили о подозрении и.о. первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в области.



Как ранее сообщалось, Высший антикоррупционный арестовал исполняющую обязанности начальницы Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области Наталью Чеботарёву, которая подозревается в предоставлении взятки в размере 25 тыс. долларов, с возможностью внесения залога.



