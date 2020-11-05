Справа "плівок ОАСК": суд вкотре не зміг обрати запобіжний захід Вовку через його неявку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вкотре не з'явився на засідання до Вищого антикорупційного суду щодо розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у межах справи так званих "плівок ОАСК". Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
На запитання, чи з’явився Павло Вовк на засідання, Чемерис відповіла: "Сьогодні вкотре неявка".
За її словами, розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу перенесли на 12 листопада о 13:00.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України вдруге оголосило у розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
Як вже повідомлялось, 17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.
Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.
За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл.
Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.