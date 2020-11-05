Дело "пленок ОАСК": суд в очередной раз не смог избрать меру пресечения Вовку из-за его неявки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк в очередной раз не явился на заседание в Высший антикоррупционный суд по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК". Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
На вопрос, появился ли Павел Вовк на заседание, Чемерис ответила: "Сегодня в очередной раз неявка".
По ее словам, рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения перенесли на 12 ноября в 13:00.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины во второй раз объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
Как уже сообщалось, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении главе Окружного административного суда города Киева, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.
Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с главой ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе.
По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.
В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.