Справа Пашинського: Труба заявив, що у ГПУ "модерували" справу на користь нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура України у кримінальному провадження стосовно підозрюваного у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження народного депутата попередніх скликань Сергія Пашинського модерувала справу на користь нардепа. Про це на брифінгу розповів директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"Слідчі прокуратури Київської області призначили судово-медичні експертизи. За результатами цих експертиз встановлено, що народний депутат отримав легкі тілесні ушкодження, а громадянин, в якого він стріляв, отримав тяжкі тілесні ушкодження", - сказав Труба.
За його словами, згодом кримінальне провадження забрала Генеральна прокуратура України.
"Генпрокуратура протягом всього часу модерувала його на користь народного депутата. По-перше, громадянин, який отримав кульове поранення, не був визнаний потерпілим. Акцентую вашу увагу – Генпрокуратура України не розслідувала дій народного депутата, як такі, що спричинили іншій особі тяжке тілесне ушкодження. Цей громадянин навіть не залучався до слідчого експерименту", - сказав Труба.
Він додав також, що Генпрокуратура "виділила в окреме провадження хуліганські дії щодо народного депутата і скерувала їх для проведення розслідування в Нацполіцію України".
"Слідчі Генпрокуратури двічі закривали це провадження. Перший раз у 2017 році. У друге провадження було закрите у березні цього року через 20 днів після того, як кримінальне провадження було передано для розслідування в ДБР. Третій етап розслідування це теперішній етап. Це коли розслідування було розблоковано і на даний час проводиться слідчими ДБР", - зауважив Труба.
"2,5 роки слідчі Генпрокуратури України не розслідували кримінальне провадження, а намагалися двічі закрити його, при тому ігнорували вказівки і рекомендації, які надав Печерський райсуд", - зазначив він.
Нагадаємо, на початку жовтня Пашинському оголосили підозру у справі про стрілянину. 7 жовтня Пашинського арештували на два місяці.
Додамо, за даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.