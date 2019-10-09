Дело Пашинского: Труба заявил, что в ГПУ "модерировали" дело в пользу нардепа

"Следователи прокуратуры Киевской области назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам этих экспертиз установлено, что народный депутат получил легкие телесные повреждения, а гражданин, в которого он стрелял, получил тяжелые телесные повреждения", - сказал Труба.

По его словам, позже уголовное производство забрала Генеральная прокуратура Украины.

"Генпрокуратура в течение всего времени модерировала его в пользу народного депутата. Во-первых, гражданин, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим. Акцентирую ваше внимание - Генпрокуратура Украины не расследовала действий народного депутата, как повлекшие другому лицу тяжкое телесное повреждение. Этот гражданин даже не привлекался к следственному эксперименту", - сказал Труба.

Он добавил также, что Генпрокуратура "выделила в отдельное производство хулиганские действия в отношении народного депутата и направила их для проведения расследования в Нацполицию Украины".

"Следователи Генпрокуратуры дважды закрывали это производство. Первый раз в 2017 году. Во второй производство было закрыто в марте этого года через 20 дней после того, как уголовное производство было передано для расследования в ГБР. Третий этап расследования это настоящий этап. Это когда расследование было разблокировано и в настоящее время проводится следователями ГБР", - отметил Труба.

"2,5 года следователи Генпрокуратуры Украины не расследовали уголовное производство, а пытались дважды закрыть его, при том игнорировали указания и рекомендации, которые предоставил Печерский райсуд", - отметил он.

Напомним, в начале октября Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе. 7 октября Пашинского арестовали на два месяца.

Добавим, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.