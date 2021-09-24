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Справа на 118 млн гривень: нардеп М’ялик постане перед судом за несплачені податки

Справа на 118 млн гривень: нардеп М’ялик постане перед судом за несплачені податки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України, члена депутатської групи “Партія “За майбутнє” Віктора М’ялика, підозрюваного в ухиленні від сплати податків на суму 118 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Деталі

Держбюро повідомляє, що М’ялик постане перед судом. За наданою інформацією, у 2012-2019 роках нардеп продавав нерухомість у багатоквартирних будинках на Петропавлівській Борщагівці та Софіївській Борщагівці без реєстрації як ФОП або юридичної особи.

Доходи від продажів він декларував як доходи фізособи від продажу власного майна і платив податок у 5% замість 18%.

За висновками експертів, М’ялик не сплатив податки на суму понад 118 млн гривень.

Його підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Йому загрожує штраф від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Контекст

У березні цього року народному депутату України Віктору М’ялику повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на понад 97 млн грн.

За даними Генпрокурора, підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у селі Петропавлівська Борщагівка та селі Софіївська Борщагівка на Київщині багатоквартирних житлових будинків задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень в них. При цьому реєстрації в якості суб’єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи не здійснив.

Після завершення зведення будинків, як вказано, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них.

Протягом 2015-2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій.

У червні цього року Київський апеляційний суд наклав арешт на нерухоме майно народного депутата України.

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