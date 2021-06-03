Справа про несплачені податки майже на 100 млн грн: суд арештував нерухомість нардепа М'ялика
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Київський апеляційний суд наклав арешт на нерухоме майно народного депутата України, члена депутатської групи "Партія "За майбутнє" Віктора М'ялика, підозрюваного в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у суді.
Деталі
Київський апеляційний суд сьогодні розглянув апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 6 квітня 2021 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань про накладення арешту на майно підозрюваного Віктора М'ялика.
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"За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора задоволено, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 6 квітня 2021 року скасовано.
Постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та накладено арешт на майно підозрюваного М. (Віктора М'ялика - ред.), визначеного ухвалою", - повідомили у суді.
Що ще відомо?
У березні народному депутату України Віктору М'ялику повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на понад 97 млн грн.
За даними Генпрокурора, слідством ввстановлено, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у селі Петропавлівська Борщагівка та селі Софіївська Борщагівка на Київщині багатоквартирних житлових будинків задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень в них. При цьому реєстрації в якості суб’єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи не здійснив.
Після завершення зведення будинків, як вказано, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій, повідомила Генпрокурор.
Доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував, як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%.
“Попередньо, за даними експертизи, таким чином народний депутат ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн”, - заявила Генпрокурор.