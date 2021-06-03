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Дело о неуплаченных налогах почти на 100 млн грн: суд арестовал недвижимость нардепа Мялика

Киев • УНН

 • 15354 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины, члена депутатской группы "Партия "За майбутнє" Виктора Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн гривен. Об этом сообщили УНН в суде.

Дело о неуплаченных налогах почти на 100 млн грн: суд арестовал недвижимость нардепа Мялика

Детали

Киевский апелляционный суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 6 апреля 2021 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований о наложении ареста на имущество подозреваемого Виктора Мялика.

Цитата

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу прокурора Офиса Генерального прокурора удовлетворено, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 6 апреля 2021 года отменено.

Принято новое решение, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований и наложен арест на имущество подозреваемого М. (Виктора Мялика - ред.), определенного постановлением", - сообщили в суде.

Что еще известно?

В марте народному депутату Украины Виктору Мялику сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов более чем 97 млн грн.

По данным Генпрокурора, следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в селе Петропавловская Борщаговка и селе Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил.

После завершения возведения домов, как указано, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций, сообщила Генпрокурор.

Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

"Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн", - заявила Генпрокурор.

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