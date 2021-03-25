Нардепу повідомили підозру в ухиленні від сплати податків на майже 100 мільйонів

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"За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові України в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)”, - повідомила Венедіктова.

Деталі

За даними Генпрокурора, слідством ввстановлено, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у селі Петропавлівська Борщагівка та селі Софіївська Борщагівка на Київщині багатоквартирних житлових будинків задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень в них. При цьому реєстрації в якості суб’єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи не здійснив.

Після завершення зведення будинків, як вказано, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій, повідомила Генпрокурор.

Доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував, як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%.

“Попередньо, за даними експертизи, таким чином народний депутат ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн”, - заявила Генпрокурор.

Ім'я народного депутата Венедіктова наразі не назвала.

Однак, як повідомило УНН поінформоване джерело в правоохоронних органах, йдеться про члена депутатської групи "Партія "За майбутнє" Віктора М'ялика.

Додамо

У лютому Венедіктова заявила про повідомлення підозри нардепу за "кнопкодавство" - вперше у практиці.