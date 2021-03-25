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Нардепу сообщили подозрение в уклонении от уплаты налогов на около 100 миллионов

Киев  •  УНН

 • 33296 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Народному депутату Украины сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на более чем 97 млн грн. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова у себя в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - сообщила Венедиктова.

Детали

По данным Генпрокурора, следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в селе Петропавловская Борщаговка и селе Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил.

После завершения возведения домов, как указано, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций, сообщила Генпрокурор.

Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

"Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн", - заявила Генпрокурор.

Имя народного депутата Венедиктова пока не назвала.

Однако, как сообщил УНН информированный источник в правоохранительных органах, речь идет о члене депутатской группы "Партия "За будущее" Викторе Мьялике.

Добавим

В феврале Венедиктова заявила о сообщении подозрения нардепу за "кнопкодавство" - впервые в практике.

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