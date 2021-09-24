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Дело в 118 млн гривен: нардеп Мьялык предстанет перед судом за неуплаченные налоги

Дело в 118 млн гривен: нардеп Мьялык предстанет перед судом за неуплаченные налоги

Киев  •  УНН

 • 15695 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины, члена депутатской группы “Партия “За будущее” Виктора Мьялыка, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму 118 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

Госбюро сообщает, что Мьялык предстанет перед судом. По имеющейся информации, в 2012-2019 годах нардеп продавал недвижимость в многоквартирных домах на Петропавловской Борщаговке и Софиевской Борщаговке без регистрации как ФЛП или юридического лица.

Доходы от продаж он декларировал как доходы физлица от продажи собственного имущества и платил налог в 5% вместо 18%.

По заключению экспертов, Мьялик не уплатил налоги на сумму более 118 млн гривен.

Его подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Ему грозит штраф от 15 тысяч до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Контекст

В марте этого года народному депутату Украины Виктору Мьялыку сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов более чем на 97 млн грн.

По данным генпрокурора, подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в селе Петропавловская Борщаговка и селе Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил.

После завершения возведения домов, как указано, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них.

В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций.

В июне этого года Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины.

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