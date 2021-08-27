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Справа "Межигір'я": ВАКС сьогодні розгляне обрання запобіжного заходу Януковичу

Справа "Межигір'я": ВАКС сьогодні розгляне обрання запобіжного заходу Януковичу

Київ • УНН

 • 20445 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд проведе 27 серпня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу у справі щодо привласнення Межигір'я. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.

Цитата:

“(Засідання — ред.) відкладене на 27 серпня”, — сказала Чемерис.

За її словами, сторона захисту подала клопотання про відкладення засідання.

Справа “Межигір’я”

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа “Межигір’я”: суд дозволив почати розслідування щодо Януковича і його сина

Додамо, що 2 серпня ВАКС вже відкладав обрання запобіжного заходу Януковичу через клопотання сторони захисту.

Наприкінці липня цього року до ВАКС було подано клопотання від НАБУ і САП про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові у справі щодо привласнення Межигір’я.

Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата ВАКС відмовила в заочному арешті колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, оскільки слідство у справі щодо привласнення Межигір’я було зупинене.

ВАКС 26 жовтня 2020 року відмовив у заочному арешті Януковича, через порушення умов досудового розслідування у справі щодо привласнення Межигір’я.

Зазначимо, ще ГПУ розслідувала справу щодо заволодіння комплексом будівель резиденції Межигір’я. У межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали до НАБУ та САП.

Як раніше повідомляв УНН, ще Генеральна прокуратура раніше оголошувала третьому президенту України Віктору Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з експрезидентом Віктором Януковичем перевів “Межигір’я” із підпорядкування Державного управління справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства “Надра України”, яке вивело “Межигір’я” з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.

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