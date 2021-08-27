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Дело "Межигорья": ВАКС сегодня рассмотрит избрание меры пресечения Януковичу

Дело "Межигорья": ВАКС сегодня рассмотрит избрание меры пресечения Януковичу

Киев  •  УНН

 • 20436 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд проведёт 27 августа рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу по делу о присвоении Межигорья. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

Цитата:

“(Заседание — ред.) отложено на 27 августа”, — сказала Чемерис.

По ее словам, ранее сторона защиты подала ходатайство об отложении заседания.

Дело “Межигорье”

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Добавим, что 2 августа ВАКС уже откладывал избрании меры пресечения Януковичу по ходатайству стороны защиты.

В конце июля этого года в ВАКС было подано ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорье.

Ранее сообщалось, что Апелляционная палата ВАКС отказала в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, поскольку следствие по делу о присвоении Межигорье было остановлено.

ВАКС 26 октября 2020 года отказал в заочном аресте Януковича за нарушения условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорья.

Отметим, еще ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий резиденции Межигорье. В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

Как ранее сообщал УНН, еще Генеральная прокуратура ранее объявляла третьему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Следствие считает, что Ющенко в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем перевел “Межигорье” из подчинения Государственного управления делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передало резиденцию в устав госпредприятия “Надра Украины”, которое вывело “Межигорье” из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

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