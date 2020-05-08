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Справа корупції в "Укроборонпромі": САП подала апеляційну скаргу на запобіжний захід Жукову

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. До Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду подано апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції щодо застосування застави у розмірі 5 млн 255 тис. грн до Віталія Жукова, який є одним з підозрюваних в організації злочинної схеми умисного ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів під час постачання комплектуючих до військової техніки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Справа корупції в "Укроборонпромі": САП подала апеляційну скаргу на запобіжний захід Жукову

“У п’ятницю, 8 травня 2020 року, прокурорами САП подано до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на рішення слідчого судді ВАКС, яким одному з організаторів злочинної схеми умисного ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів під час постачання комплектуючих до військової техніки обрано запобіжний захід у вигляді 5,255 тис. гривень застави”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що САП не погоджується з вказаним рішенням суду та наполягає на обранні підозрюваному більш суворого запобіжного заходу — а саме тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 23 млн гривень.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу у розмірі 5 млн 255 тис. гривень Віталія Жукова, який є одним з підозрюваних в організації злочинної схеми умисного ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів під час постачання комплектуючих до військової техніки.

Як повідомлялося, чотирьом особам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів. Йдеться про злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Державного концерну “Укроборонпром”.

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