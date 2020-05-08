Дело коррупции в "Укроборонпроме": САП подала апелляционную жалобу на меру пресечения Жукову
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда подана апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции по применению залога в размере 5 млн 255 тыс. грн до Виталия Жукова, который является одним из подозреваемых в организации преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
“В пятницу, 8 мая 2020 года, прокурорами САП подано в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на решение следственного судьи ВАКС, которой одному из организаторов преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств при поставки комплектующих к военной технике избрана мера пресечения в виде 5,255 тыс. гривен залога”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что САП не соглашается с указанным решением суда и настаивает на избрании подозреваемому более строгого пресечения — а именно содержание под стражей с альтернативой внесения залога размером 23 млн гривен.
Напомним, Высший антикоррупционный суд отпустил под залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен Виталия Жукова, одного из подозреваемых в организации преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике.
Как сообщалось, четырем лицам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств. Речь идет о преступной схеме поставок комплектующих для военной техники в государственных Государственного концерна “Укроборонпром”.