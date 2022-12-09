Справа Кауфмана і Грановського: трьом заступникам мера Труханова повідомлено про підозру

Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про першого заступника міського голови Одеси Михайла Кучука, керівника апарату виконавчого комітету Олега Бриндака та заступницю мера Світлану Бедрегу.

Цитата

«Прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру ще трьом учасникам злочинної організації, яка тримала під контролем Одеську міську раду. Так, про підозру повідомлено першому заступнику міського голови Одеси (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України), виконувачу обов’язків заступника міського голови Одеси – керівнику апарату виконавчого комітету Одеської міськради (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України) та заступниці міського голови Одеси (ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що оскільки місцеперебування першого заступника міського голови Одеси наразі не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку, визначеному ст. ст. 135, 278 КПК України.

В САП повідомляють, що у ході досудового розслідування встановлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в місті Одеса, розпорядження коштами місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Для реалізації злочинних дій вони налагодили процес систематичного підкупу службових осіб Одеської міської ради, які забезпечували прийняття необхідних рішень.

«Так, відповідно до зібраних доказів установлено, що виконувач обов’язків заступника міського голови Одеси – керівник апарату виконавчого комітету Одеської міськради упродовж листопада 2021 року – серпня 2022 року одержав неправомірну вигоду на загальну суму понад 2,4 млн грн за вчинення дій в інтересах злочинної організації, зокрема за забезпечення ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам», - інформує САП.

Зазначається, що у свою чергу перший заступник та заступниця міського голови Одеси отримали від організаторів злочинної організації 900 та 300 тис. грн відповідно. Так, перший заступник міського голови Одеси за версією слідства контролював діяльність підпорядкованих управлінь - головних розпорядників коштів та надавав їх керівникам вказівки про призупинення розрахунків за ремонт доріг у місті. Такі дії створювали умови для отримання злочинною організацією неправомірної вигоди від підрядника за поновлення виплат. Підозрюваний також позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення, якими встановлювалися тарифи на поводження із твердими побутовими відходами у місті Одесі та про зміни до бюджету, що відповідали інтересам злочинної організації.

В САП зазначили, що на сьогодні про підозру повідомлено 6 учасникам злочинної організації.

Доповнення

Детективи НАБУ затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації, яка взяла під контроль Одеську міську раду та бюджет міста.

Бізнесмен Борис Кауфман вийшов з СІЗО під заставу у розмірі 129 млн грн. Він є одним з підозрюваних у справі щодо створення злочинної організації, яка взяла під контроль Одеську міську раду та бюджет міста.

Також суд арештував довірену особу організаторів злочинної організації бізнесмена Бориса Кауфмана та колишнього народного депутата Олександра Грановського, яка тримала під контролем посадовців Одеської міськради.