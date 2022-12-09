Дело Кауфмана и Грановского: троим заместителям мэра Труханова сообщено о подозрении

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет о первом заместителе городского головы Одессы Михаиле Кучуке, руководителе аппарата исполнительного комитета Олеге Брындаке и заместителе мэра Светлане Бедреге.

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«Прокурорами САП и детективами НАБУ поставлено в известность о подозрении еще трем участникам преступной организации, которая держала под контролем Одесский городской совет. Так, о подозрении сообщено первому заместителю городского головы Одессы (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 УК Украины), исполняющему обязанности заместителя городского головы Одессы – руководителю аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета (ч. 3 статьи 255, ч. 4 статьи 368 УК Украины и заместительницы городского головы Одессы (ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что поскольку местонахождение первого заместителя городского головы Одессы пока не установлено, о подозрении ему сообщено в порядке, определенном ст. ст. 135, 278 УПК Украины.

В САП сообщают, что в ходе досудебного расследования установлено, что с осени 2021 г. участники преступной организации контролировали вопросы застройки в городе Одесса, распоряжение средствами местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка. Для реализации преступных действий они наладили процесс систематического подкупа должностных лиц Одесского городского совета, обеспечивающих принятие необходимых решений.

«Так, согласно собранным доказательствам установлено, что исполняющий обязанности заместителя городского головы Одессы – руководитель аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета в течение ноября 2021 – августа 2022 получил неправомерную выгоду на общую сумму более 2,4 млн грн за совершение действий в интересах преступной организации, в частности за обеспечение принятия земельной комиссией решений об отводе земли под строительство заранее определенным лицам», - информирует САП.

Отмечается, что в свою очередь, первый заместитель и заместитель городского головы Одессы получили от организаторов преступной организации 900 и 300 тыс. грн соответственно. Так, первый заместитель мэра Одессы по версии следствия контролировал деятельность подчиненных управлений - главных распорядителей средств и предоставлял их руководителям указания о приостановке расчетов за ремонт дорог в городе. Такие действия создавали условия получения преступной организацией неправомерной выгоды от подрядчика за возобновление выплат. Подозреваемый также положительно голосовал в составе исполнительного комитета за решения, которыми устанавливались тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами в городе Одессе и изменения в бюджет, которые отвечали интересам преступной организации.

В САП отметили, что на сегодняшний день о подозрении сообщено 6 участникам преступной организации.

Дополнение

Детективы НАБУ задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации, взявшей под контроль Одесский городской совет и бюджет города.

Бизнесмен Борис Кауфман вышел из СИЗО под залог в размере 129 млн грн. Он является одним из подозреваемых в деле создания преступной организации, которая взяла под контроль Одесский городской совет и бюджет города.

Также суд арестовал доверенное лицо организаторов преступной организации бизнесмена Бориса Кауфмана и бывшего народного депутата Александра Грановского, которое держало под контролем чиновников Одесского горсовета.