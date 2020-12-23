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Справа "Енергоатому": адвоката хочуть покарати за зрив двох засідань

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Ініційовано питання щодо притягнення одного з адвокатів до відповідальності через неявку до суду у справі про обвинувачення колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП “Схід ГЗК” та ДП “НАЕК Енергоатом”, у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Справа "Енергоатому": адвоката хочуть покарати за зрив двох засідань

Так, у пресслужбі нагадали, що 22 та 23 грудня у Вищому антикорупційному суді було заплановано судові засідання у справі.

“Проте засідання по суті так і не розпочались, оскільки до суду двічі поспіль не з’явився адвокат одного з обвинувачених у справі. Ураховуючи те, що адвокат взагалі не повідомив причини неявки в судове засідання, судом на підставі ст. 324 КПК України визнано причини його неявки неповажними та порушено питання про притягнення його до відповідальності, перед органом, що згідно із законом уповноважений притягати адвоката до дисциплінарної відповідальності”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні поточного року ВАКС вже ініціював питання про притягнення до відповідальності адвокатів у справі Мартиненка.

Як повідомляв УНН, Антикорупційний суд об’єднав кримінальні провадження стосовно “Енергоатома”.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року екснардепа Мартиненка було затримано та повідомлено йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП “СхідГЗК” (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року екснардепу повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП “НАЕК “Енергоатом”.

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