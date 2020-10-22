Справа Мартиненка: до суду не з'явився захисник, засідання вкотре перенесли

“Так, незважаючи на завчасно визначену дату його проведення, до суду не з’явився захисник двох обвинувачених з причин зайнятості у іншому судовому процесі. Оскільки проводити засідання без захисників неможливо, колегія суддів вкотре не змогла перейти до розгляду та ухвалила рішення про перенесення засідання на 14:00 23 жовтня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Також, як повідомляється в пресслужбі ВАКС, колегія суддів постановила визнати причини неявки адвоката у судове засідання неповажними, оскільки дати судового розгляду заздалегідь узгоджувалися із усіма захисниками, а захисник, відповідно до ст. 47 КПК України зобов’язаний завчасно повідомити суд про неможливість прибуття на судове засідання.



Нагадаємо, ВАКС ініціював питання про притягнення до відповідальності адвокатів у справі Мартиненка.

Як повідомлялося, у справі заволодіння коштами “Схід ГЗК” завершено слідство.

Як повідомляв УНН, Антикорупційний суд об’єднав кримінальні провадження стосовно “Енергоатома”.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року екснардепа Мартиненка було затримано та повідомлено йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП “СхідГЗК” (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року екснардепу повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП “НАЕК “Енергоатом”.