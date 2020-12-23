Дело "Энергоатома": адвоката хотят наказать за срыв двух заседаний
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Инициирован вопрос о привлечении одного из адвокатов к ответственности за неявку в суд по делу об обвинении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП “Восток ГОК” и ГП “НАЭК Энергоатом”, в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
Так, в пресс-службе напомнили, что 22 и 23 мая в Высшем антикоррупционном суде были запланированы судебные заседания по делу.
“Однако заседание по существу так и не начались, поскольку в суд дважды подряд не явился адвокат одного из обвиняемых по делу. Учитывая то, что адвокат вообще не сообщил причины неявки в судебное заседание, судом на основании ст. 324 УПК Украины признано причины его неявки неуважительными и поднят вопрос о привлечении его к ответственности, перед органом, по закону уполномоченный привлекать адвоката к дисциплинарной ответственности”, — говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре текущего года ВАКС уже инициировал вопрос о привлечении к ответственности адвокатов по делу Мартыненко.
Как сообщал УНН, Антикоррупционный суд объединил уголовные производства в отношении “Энергоатома”.
Напомним, 20 апреля 2017 года экс-нардеп Мартыненко был задержан и сообщено ему о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП “ВостГОК” (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 года экс-нардепу сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП “НАЭК “Энергоатом”.