Справа Чубарова: суд переходить до дискусії та оголошення вироку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму завершив судовий процес у справі Голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого звинувачують у порушенні цілісності РФ. Як розповів захисник Олександр Осокін, зараз очікується етап судової дискусії і вирок. Про це пише УНН з посиланням на “Кримську солідарність”.
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Останнього свідка захисту Бекіра Мамутова 16 квітня допитував суд і він сказав, що обвинувачений не причетний до заворушень.
За словами Осокіна, редактор газети “Qirim” зазначив, що Рефат Чубаров не був організатором заворушень. “Чубаров не влаштовував бійки, його оббріхують”, — передає адвокат слова свідка.
Наступна зустріч відбудеться 24 травня, плануються фінальні дебати сторін.
Нагадаємо
У липні минулого року в Сімферополі почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Рефата Чубарова. Його судять в анексованому Криму заочно.
Російські слідчі в анексованому Криму заочно висунули звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову за статтями про “організацію масових заворушень”, “публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії”.
Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.
Наприкінці березня 2020 року управління Слідкому Росії в анексованому Криму заочно висунуло обвинувачення Чубарову. Потерпілі у справі проти голови Меджлісу Чубарова відмовилися висувати претензії.