Дело Чубарова: суд переходит к дискуссии и объявления приговора
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма завершил судебный процесс по делу председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, которого обвиняют в нарушении целостности РФ. Как рассказал защитник Александр Осокин, сейчас ожидается этап судебной дискуссии и приговор. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Крымскую солидарность”.
Детали
Последнего свидетеля защиты Бекира Мамутова 16 апреля допрашивал суд и он сказал, что обвиняемый не причастен к беспорядкам.
По словам Осокина, редактор газеты “Qirim” отметил, что Рефат Чубаров ни был организатором беспорядков. “Чубаров не устраивал драки, его оклеветали”, — передает адвокат слова свидетеля.
Следующая встреча состоится 24 мая, планируются финальные дебаты сторон.
Напомним
В июле прошлого года в Симферополе началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Рефат Чубаров. Его судят в аннексирована Крыму заочно.
Российские следователи в аннексирована Крыму заочно предъявлено обвинение председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров по статьям об “организации массовых беспорядков”, “публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России”.
Прокуратура АРК открыла производство из-за уголовное дело , которое российские следователи открыли против Чубарова.
В конце марта 2020 управления следом России в аннексирована Крыму заочно предъявило обвинение Чубарову. Пострадавшие по делу против председателя Меджлиса Чубарова отказались предъявлять претензии .