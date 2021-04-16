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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 47543 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 177152 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 179683 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 263827 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 305763 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155843 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Дело Чубарова: суд переходит к дискуссии и объявления приговора

Киев  •  УНН

 • 20505 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма завершил судебный процесс по делу председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, которого обвиняют в нарушении целостности РФ. Как рассказал защитник Александр Осокин, сейчас ожидается этап судебной дискуссии и приговор. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Крымскую солидарность”.

Детали

Последнего свидетеля защиты Бекира Мамутова 16 апреля допрашивал суд и он сказал, что обвиняемый не причастен к беспорядкам.

По словам Осокина, редактор газеты “Qirim” отметил, что Рефат Чубаров ни был организатором беспорядков. “Чубаров не устраивал драки, его оклеветали”, — передает адвокат слова свидетеля.

Следующая встреча состоится 24 мая, планируются финальные дебаты сторон.

Напомним

В июле прошлого года в Симферополе началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Рефат Чубаров. Его судят в аннексирована Крыму заочно.

Российские следователи в аннексирована Крыму заочно предъявлено обвинение председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров по статьям об “организации массовых беспорядков”, “публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России”.

Прокуратура АРК открыла производство из-за уголовное дело , которое российские следователи открыли против Чубарова.

В конце марта 2020 управления следом России в аннексирована Крыму заочно предъявило обвинение Чубарову. Пострадавшие по делу против председателя Меджлиса Чубарова отказались предъявлять претензии .

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