Справа Чорновол: суд пішов до нарадчої кімнати щодо відведення судді Вовка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Суддя Печерського районного суду Києва, яка розглядає заяву про відвід слідчого судді Сергія Вовка від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому нардепу Тетяні Чорновол, пішла до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.
"Суд йде до нарадчої кімнати для вирішення питання про відвід...", - сказала суддя Батрин.
Як повідомлялося, захист колишнього нардепа Тетяни Чорновол заявив про відвід судді Печерського районного суду Києва Сергію Вовку, який має розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу Чорновол.
Нагадаємо, прокуратура наполягає на цілодобовому домашньому арешті для Чорновол.
Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України громадянці — народному депутату України VIII скликання через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.