Захист Чорновол заявив про відвід судді Вовка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Захист колишнього нардепа Тетяни Чорновол заявив про відвід судді Печерського районного суду Києва Сергію Вовку,який має розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу Чорновол, передає кореспондент УНН.
"Заявляю відвід слідчому судді", - сказав адвокат Чорновол.
Також Чорновол заявила, що вимагає відвід судді Сергія Вовка через конфлікт інтересів.
У свою чергу, суддя Вовк заявив, що для вирішення питання оголошується перерва на невизначений час.
Нагадаємо, прокуратура наполягатиме на цілодобовому домашньому арешті для Чорновол.
Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.