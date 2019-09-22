Справа Байдена: Трамп не проти, щоб Джуліані свідчив у Конгресі

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що не має нічого проти, щоб його особистий адвокат Рудольф Джуліані давав свідчення у Конгресі щодо розслідування проти сім'ї одного з кандидатів у президенти США на виборах 2020 року - Джо Байдена, передає УНН з посиланням на Reuters.