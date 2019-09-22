Справа Байдена: Трамп не проти, щоб Джуліані свідчив у Конгресі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що не має нічого проти, щоб його особистий адвокат Рудольф Джуліані давав свідчення у Конгресі щодо розслідування проти сім'ї одного з кандидатів у президенти США на виборах 2020 року - Джо Байдена, передає УНН з посиланням на Reuters.
У неділю Трамп повідомив журналістам, що у нього був відмінний дзвінок Президенту України Володимиру Зеленському та що він не буде заперечувати, щоб його особистий адвокат Рудольфом Джуліані давав свідчення у Конгресі США.
"Я не хочу нашкодити Байдену, але він вчинив дуже нечесно", - сказав Трамп у неділю вранці, залишаючи Вашингтон для участі у мітингу в Х'юстоні.
Нагадаємо, 20 вересня Комітет з питань розвідки при Палаті представників США провів перші закриті слухання щодо можливого тиску з боку Трампа на президента України Володимира Зеленського, яке може бути пов'язане з вимогою від Києва відкрити розслідування проти сім'ї одного з кандидатів у президенти США на виборах 2020 року - Джо Байдена.
Пізніше в інтерв'ю CNN адвокат Трампа, Руді Джуліані, заплутався у своїх висловлюваннях і випадково визнав, що намагався тиснути на представників влади України, щоб ті почали розслідування проти сім'ї Байдена.
Після цього Байден закликав Трампа опублікувати розшифровку ймовірного розмови із Зеленським.
Також конгресмени США звернулися до адміністрації Трампа з вимогою надати стенограму розмови з Зеленським.