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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Споживання електроенергії прогнозується вищим через спеку - Укренерго

Київ • УНН

 • 22265 перегляди

Очікується, що споживання електроенергії буде вищим, ніж попереднього дня через спеку, а графіки відключень електроенергії будуть діяти протягом дня, повідомляє "Укренерго".

Споживання електроенергії прогнозується вищим через спеку - Укренерго

Через спеку прогнозується вищий, ніж учора, рівень споживання електроенергії, графіки діють усю добу, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

Сьогодні, 28 червня, обленерго застосовують планові графіки обмежень протягом всієї доби.

За прогнозом, через спеку споживання сьогодні вдень та увечері передбачається на 2,5% вище, ніж в аналогічні години 27 червня. Будь ласка, в періоди, коли світло за графіком повертається, ощадливо споживайте електричну енергію. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади", - вказали в Укренерго.

Заплановано імпорт протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. 

Вказано, що на ранок без енергоживлення залишаються 459 населених пунктів.

Україна брала аварійну допомогу електрикою з ЄС, є перебої зі світлом через обстріли і негоду, графіки відключень усю добу28.06.24, 10:38 • 36681 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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