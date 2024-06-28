Споживання електроенергії прогнозується вищим через спеку - Укренерго
Київ • УНН
Очікується, що споживання електроенергії буде вищим, ніж попереднього дня через спеку, а графіки відключень електроенергії будуть діяти протягом дня, повідомляє "Укренерго".
Через спеку прогнозується вищий, ніж учора, рівень споживання електроенергії, графіки діють усю добу, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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Сьогодні, 28 червня, обленерго застосовують планові графіки обмежень протягом всієї доби.
За прогнозом, через спеку споживання сьогодні вдень та увечері передбачається на 2,5% вище, ніж в аналогічні години 27 червня. Будь ласка, в періоди, коли світло за графіком повертається, ощадливо споживайте електричну енергію. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади", - вказали в Укренерго.
Заплановано імпорт протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.
Вказано, що на ранок без енергоживлення залишаються 459 населених пунктів.
Україна брала аварійну допомогу електрикою з ЄС, є перебої зі світлом через обстріли і негоду, графіки відключень усю добу28.06.24, 10:38 • 36681 перегляд