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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потребление электроэнергии прогнозируется выше из-за жары - Укрэнерго

Потребление электроэнергии прогнозируется выше из-за жары - Укрэнерго

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 07:59  •  7263 просмотра

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Ожидается, что потребление электроэнергии будет выше, чем в предыдущий день из-за жары, а графики отключений электроэнергии будут действовать в течение дня, сообщает "Укрэнерго".

Из-за жары прогнозируется более высокий, чем вчера, уровень потребления электроэнергии, графики действуют все сутки, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

Сегодня, 28 июня, облэнерго применяют плановые графики ограничений на протяжении всех суток.

"По прогнозу, из-за жары потребление сегодня днем ​​и вечером предполагается на 2,5% выше, чем в аналогичные часы 27 июня. Пожалуйста, в периоды, когда свет по графику возвращается, бережно потребляйте электрическую энергию. Не включайте одновременно мощные электроприборы", – указали в Укрэнерго.

Запланирован импорт в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии.

Указано, что к утру без энергопитания остаются 459 населенных пунктов.

Украина брала аварийную помощь электричеством из ЕС, есть перебои со светом из-за обстрелов и непогоды, графики отключений круглые сутки28 июня 2024, 07:38 • 24182 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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