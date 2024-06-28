Потребление электроэнергии прогнозируется выше из-за жары - Укрэнерго

Из-за жары прогнозируется более высокий, чем вчера, уровень потребления электроэнергии, графики действуют все сутки, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

Сегодня, 28 июня, облэнерго применяют плановые графики ограничений на протяжении всех суток.

"По прогнозу, из-за жары потребление сегодня днем ​​и вечером предполагается на 2,5% выше, чем в аналогичные часы 27 июня. Пожалуйста, в периоды, когда свет по графику возвращается, бережно потребляйте электрическую энергию. Не включайте одновременно мощные электроприборы", – указали в Укрэнерго.

Запланирован импорт в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии.

Указано, что к утру без энергопитания остаются 459 населенных пунктов.

Украина брала аварийную помощь электричеством из ЕС, есть перебои со светом из-за обстрелов и непогоды, графики отключений круглые сутки