Спостерігачі “Опори” зафіксували близько 518 інцидентів на місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Спостерігачі громадянської мережі “Опора” зафіксували 518 інцидентів під час місцевих виборів. Про це під час брифінгу сказала голова правління громадянської мережі “Опора” Ольга Айвазовська, передає кореспондент УНН.
“За останніми даними у нас зафіксовано 518 інцидентів (на місцевих виборах - ред.), нашими спостерігачами, які вже верифіковані юристами. Відповідно, щодо цих порушень складений акт і вони належним чином задокументовані”, - сказала Ольга Айвазовська.
Нагадаємо, в “Опорі” вважають, що місцеві вибори були конкурентними і відбулись відповідно до законодавства.
Також нагадаємо, за день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.