Спостерігачі “Опори” зафіксували близько 518 інцидентів на місцевих виборах

“За останніми даними у нас зафіксовано 518 інцидентів (на місцевих виборах - ред.), нашими спостерігачами, які вже верифіковані юристами. Відповідно, щодо цих порушень складений акт і вони належним чином задокументовані”, - сказала Ольга Айвазовська.

Нагадаємо, в “Опорі” вважають, що місцеві вибори були конкурентними і відбулись відповідно до законодавства.

Також нагадаємо, за день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.