Наблюдатели "Опоры" зафиксировали около 518 инцидентов на местных выборах

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 60217 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 85568 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 119769 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103467 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122747 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100056 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101075 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103614 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101809 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101457 просмотра

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Наблюдатели "Опоры" зафиксировали около 518 инцидентов на местных выборах

Наблюдатели "Опоры" зафиксировали около 518 инцидентов на местных выборах

Киев  •  УНН

 • 11859 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Наблюдатели гражданской сети "Опора" зафиксировали 518 инцидентов во время местных выборов. Об этом во время брифинга сказала глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, передает корреспондент УНН.

"По последним данным у нас зафиксировано 518 инцидентов (на местных выборах - ред.) нашими наблюдателями, которые уже верифицированы юристами. Соответственно, относительно этих нарушений составлен акт и они должным образом задокументированы", - сказала Ольга Айвазовская.

Напомним, в "Опоре" считают , что местные выборы были конкурентными и состоялись в соответствии с законодательством.

Также напомним, за день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.

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