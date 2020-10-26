Наблюдатели "Опоры" зафиксировали около 518 инцидентов на местных выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Наблюдатели гражданской сети "Опора" зафиксировали 518 инцидентов во время местных выборов. Об этом во время брифинга сказала глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, передает корреспондент УНН.
"По последним данным у нас зафиксировано 518 инцидентов (на местных выборах - ред.) нашими наблюдателями, которые уже верифицированы юристами. Соответственно, относительно этих нарушений составлен акт и они должным образом задокументированы", - сказала Ольга Айвазовская.
Напомним, в "Опоре" считают , что местные выборы были конкурентными и состоялись в соответствии с законодательством.
Также напомним, за день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.