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Спорт, що об’єднує: понад 150 юних спортсменів зібралися на турнір настільного тенісу Raif Kids Cup

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Понад 150 юних тенісистів змагалися на дитячому турнірі Raif Kids Cup у Києві, де здобували медалі та спортивний досвід. Серед переможців – вихованці школи настільного тенісу PULSE, яку підтримує Favbet Foundation.

Спорт, що об’єднує: понад 150 юних спортсменів зібралися на турнір настільного тенісу Raif Kids Cup

У Києві відбувся дитячий турнір Raif Kids Cup з настільного тенісу, який об’єднав понад 150 хлопців та дівчат з різних куточків України. Протягом трьох днів юні тенісисти змагалися за медалі, новий спортивний досвід та яскраві емоції, які залишаться з ними надовго. Юнаки та дівчата виборювали нагороди в особистому, парному та змішаному розрядах. Цей турнір увійшов до числа найважливіших подій сезону для юних гравців з настільного тенісу, передає УНН.

Серед учасників були вихованці настільного тенісу PULSE. Благодійний фонд Favbet Foundation підтримує Федерацію настільного тенісу м. Маріуполь (ГО), яка створила школу настільного тенісу PULSE як соціальний проєкт.

Сергєєв Іван, перспективний мінікадет, впевнено провів свої матчі та став переможцем другого фіналу, отримавши заслужену відзнаку. Його колега Вовк Дмитро, який виступав у категорії юніорів, також здобув перемогу у другому фіналі.

"Діти — це наша головна інвестиція у розвиток країни. Ми переконані, що через спорт можна виховати сильних, цілеспрямованих та відповідальних громадян. Саме тому Favbet Foundation системно підтримує проєкти, які розкривають потенціал молодого покоління", — президент фонду Favbet Foundation, Андрій Матюха. 

Нагадаємо, школа настільного тенісу PULSE, створена Федерацією настільного тенісу м. Маріуполь (ГО) як соціальний проєкт, провела у Києві серію заходів до Всесвітнього дня настільного тенісу 2025 за підтримки Favbet Foundation.

"Для нашого фонду важливо, щоб діти мали можливість тренуватись, рости та досягати нових вершин. Raif Kids Cup — чудовий приклад того, як спорт об’єднує та мотивує до розвитку. Ми й надалі робитимемо все можливе, аби таких подій ставало більше", — коментують у Favbet Foundation.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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