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Спорт, который объединяет: более 150 юных спортсменов собрались на турнире по настольному теннису Raif Kids Cup

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Более 150 юных теннисистов соревновались на детском турнире Raif Kids Cup в Киеве, где получали медали и спортивный опыт. Среди победителей – воспитанники школы настольного тенниса PULSE, которую поддерживает Favbet Foundation.

Спорт, который объединяет: более 150 юных спортсменов собрались на турнире по настольному теннису Raif Kids Cup

В Киеве прошел детский турнир Raif Kids Cup по настольному теннису, который собрал более 150 мальчиков и девочек со всех уголков Украины. В течение трех дней юные теннисисты боролись за медали, новый соревновательный опыт и яркие эмоции, которые надолго останутся в памяти. Участники соревновались в личном, парном и смешанном разрядах. Турнир стал одним из ключевых событий сезона для молодых игроков в настольный теннис, передает УНН.

Среди участников были воспитанники школы настольного тенниса Pulse. Благотворительный фонд Favbet Foundation поддерживает Федерацию настольного тенниса г. Мариуполь (ОО), которая и основала школу Pulse как социальный проект.

Иван Сергеев, перспективный миникадет, уверенно провёл свои матчи и стал победителем второго финала, заслужив высокую награду. Его коллега Дмитрий Вовк, выступавший в категории юниоров, также завоевал победу во втором финале.

"Дети — это наша главная инвестиция в будущее страны. Мы убеждены, что спорт воспитывает сильных, целеустремленных и ответственных граждан. Именно поэтому Favbet Foundation системно поддерживает проекты, раскрывающие потенциал молодого поколения", — отметил президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, что школа настольного тенниса Pulse, созданная Федерацией настольного тенниса г. Мариуполь как социальный проект, провела в Киеве серию мероприятий ко Всемирному дню настольного тенниса 2025 при поддержке Favbet Foundation.

"Для нашего фонда важно, чтобы у детей была возможность тренироваться, развиваться и достигать новых вершин. Raif Kids Cup — отличный пример того, как спорт объединяет и вдохновляет на рост. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы таких событий становилось больше", — добавили в Favbet Foundation.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществоспорт
Украина
Мариуполь
Киев
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