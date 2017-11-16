Сподіваємося на позитивні новини про звільнення заручників до Нового року - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко сподівається, що до Нового року будуть позитивні новини щодо звільнення українських заручників. Про це вона повідомила у коментарі журналістам, передає кореспондент УНН.
Вона зазначила, що українська сторона протягом кількох місяців шукає механізми звільнення заручників.
“Українська сторона ще кілька місяців тому підкреслила свою повну готовність передати іншій стороні всіх тих, кого вони запитують, де це можливо по українському законодавству... Україна готова передати тих осіб, де це можливо по українському законодавству, де немає якихось порушень українського законодавства чи наших процесуальних норм”, — додала парламентар.
Геращенко наголосила, що українська сторона шукає всіх можливостей достукатися до іншої сторони щодо звільнення заручників, зокрема, намагалася апелювати через церкву.
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"Так само неодноразово ми говорили про те, що ключ до звільнення всіх заручників знаходиться в Кремлі. Ми дуже сподіваємося, що до Нового року мають бути позитивні новини в питанні звільнення для сотень тих, хто очікує своїх близьких",-додала депутат.
Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін обговорив з ватажками “ЛНР” і “ДНР” обмін полоненими на Донбасі.
Пізніше в СБУ заявили, що їм не відомі деталі переговорів Путіна з ватажками ОРДЛО з приводу обміну полоненими, але українська сторона заявила про готовність обміну за формулою "всіх на всіх".