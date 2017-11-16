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Надеемся на положительные новости об освобождении заложников к Новому году - Геращенко

Надеемся на положительные новости об освобождении заложников к Новому году - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 12046 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко надеется, что до Нового года будут положительные новости по освобождению украинских заложников. Об этом она сообщила в комментарии журналистам, передает корреспондент УНН.

Она отметила, что украинская сторона в течение нескольких месяцев ищет механизмы освобождения заложников.

"Украинская сторона еще несколько месяцев назад подчеркнула свою полную готовность передать другой стороне всех тех, кого они спрашивают, где это возможно по украинскому законодательству... Украина готова передать лиц, где это возможно по украинскому законодательству, где нет каких-либо нарушений украинского законодательства или наших процессуальных норм," - добавила парламентарий.

Геращенко отметила, что украинская сторона ищет все возможности достучаться до другой стороны по освобождению заложников, в частности, пыталась апеллировать через церковь.

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"Так же неоднократно мы говорили о том, что ключ к освобождению всех заложников находится в Кремле. Мы очень надеемся, что до Нового года должны быть положительные новости в вопросе освобождения для сотен тех, кто ожидает своих близких", - добавила депутат.

Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин обсудил с главарями "ЛНР" и "ДНР" обмен пленными на Донбассе.

Позже в СБУ заявили, что им не известны детали переговоров Путина с главарями ОРДЛО по поводу обмена пленными, но украинская сторона заявила о готовности обмена по формуле "всех на всех".

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