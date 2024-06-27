Співробітники НАБУ затримали Кирила Тимошенка - журналіст
Київ • УНН
Колишнього заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, куратора проекту "Велике будівництво", затримало НАБУ в Києві. Подробиці наразі невідомі.
Співробітники НАБУ затримали колишнього заступника керівника ОП та куратора "Великого будівництва" Кирила Тимошенка. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола, передає УНН.
"... сьогодні в Києві біля ресторану "Ішак" на Кловському узвозі НАБУ затримало Кирила Тимошенка, колишнього заступника керівника Офісу Президента та куратора проєкту "Велике будівництво", - повдіомив Глагола.
За його словами, обставини затримання поки що невідомі, але це може бути пов'язано з розслідуванням корупційних схем у рамках реалізації масштабних інфраструктурних проєктів.
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За час роботи в ОП Тимошенко кілька разів потрапляв в епіцентр публічних скандалів. Зокрема, саме він — як джерело — надав кільком ЗМІ "заяву на звільнення" Богдана, хоча це був фейковий документ. Після початку великої війни журналісти виявили, що Тимошенко користувався позашляховиком Chevrolet Tahoe, якій американці передали Україні для вивезення громадян із зони бойових дій, — згодом НАБУ повідомило, що заступник голови ОП робив це на законних підставах.
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У січні 2023 року заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.