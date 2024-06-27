Короткое замыкание на подстанции: энергетики восстановили электроснабжение в Шевченковском районе Киева 8 минут назад • 499 просмотра

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