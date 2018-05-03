Співробітник СБУ, затриманий на хабарі майже 50 тис. дол., вийшов з СІЗО під заставу

За словами адвоката, застава була внесена за клієнта і вчора він вийшов з СІЗО.



Крім того, захисник розповів, що САП планує внести клопотання до суду про відсторонення О.Карамушки від посади.



"Сьогодні буде вирішене це питання. Я знаю, що є така інформація, що готувалося це клопотання. Проте ми його ще не отримали", - додав він.



Як повідомляв УНН, 27 квітня 2018 року Солом'янський районний суд Києва застосував до керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у сумі 1,2 млн грн.



Зазначимо, що САП просила обрати для співробітника СБУ арешт з можливістю внесення 8 млн грн застави.



24 квітня співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ.