Сотрудник СБУ, задержанный на взятке почти 50 тыс. долл., вышел из СИЗО под залог

По словам адвоката, залог был внесен за клиента и вчера он вышел из СИЗО.



Кроме того, защитник рассказал, что САП планирует внести ходатайство в суд об отстранении А.Карамушки от должности.



"Сегодня будет решен этот вопрос. Я знаю, что есть такая информация, что готовилось это ходатайство. Однако мы его еще не получили", - добавил он.



Как сообщал УНН, 27 апреля 2018 Соломенский районный суд Киева применил к руководителю структурного подразделения одного из межрайотделов Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Карамушки меру пресечения в виде содержания под стражей и как альтернативу определил залог в сумме 1200000 грн.



Отметим, что САП просила избрать для сотрудника СБУ арест с возможностью внесения 8 млн грн залога.



24 апреля сотрудники НАБУ уличили в получении 47,5 тыс. долл. взятки сотрудника СБУ.