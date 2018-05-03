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Сотрудник СБУ, задержанный на взятке почти 50 тыс. долл., вышел из СИЗО под залог

Киев • УНН

 • 16058 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Руководитель структурного подразделения одного из межрайотделов Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Карамушка, подозреваемый в получении неправомерной выгоды в сумме 47,5 тыс. долл., вышел из следственного изолятора под залог. Об этом сообщил УНН его адвокат Александр Горобец.

Сотрудник СБУ, задержанный на взятке почти 50 тыс. долл., вышел из СИЗО под залог

По словам адвоката, залог был внесен за клиента и вчера он вышел из СИЗО.

Кроме того, защитник рассказал, что САП планирует внести ходатайство в суд об отстранении А.Карамушки от должности.

"Сегодня будет решен этот вопрос. Я знаю, что есть такая информация, что готовилось это ходатайство. Однако мы его еще не получили", - добавил он.

Как сообщал УНН, 27 апреля 2018 Соломенский районный суд Киева применил к руководителю структурного подразделения одного из межрайотделов Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Карамушки меру пресечения в виде содержания под стражей и как альтернативу определил залог в сумме 1200000 грн.

Отметим, что САП просила избрать для сотрудника СБУ арест с возможностью внесения 8 млн грн залога.

24 апреля сотрудники НАБУ уличили в получении 47,5 тыс. долл. взятки сотрудника СБУ.

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