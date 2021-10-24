Співали пісні та дивилися фільми: місія ОБСЄ повідомила деталі блокування її роботи в Донецьку окупантами

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“Місія продовжувала фіксувати масове зібрання перед готелем, у якому проживають члени СММ у центральній частині непідконтрольного урядові Донецька. 22 жовтня патрулі з готелю не виїжджали та не приїжджали до нього”, — йдеться у звіті.

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Повідомляється, що продовж звітного періоду навколо готелю, за спостереженнями Місії, тривало масове зібрання за участі приблизно 30 осіб (переважно чоловіків 30–39 років) протягом ночі проти 22 жовтня та до 250 осіб (чоловіків та жінок різного віку) упродовж дня 22 жовтня.

Ввечері 21 та вночі 22 жовтня, за спостереженнями СММ, до 20 чоловіків (віком 20–29 і 30–39 років) регулярно чергували навколо готелю і щонайменше двоє повсякчас стояли на східному та західному під’їздах до готелю.

Зазначається, що уранці 22 жовтня 3 члени СММ вийшли з готелю для проведення перевірки автомобілів на парковці готелю. Дев’ять протестувальників (чоловіки 20–29, 30–39 та 40–49 років) у цивільному одязі спостерігали за проведенням членами Місії перевірки автомобілів після того, як один із них повідомив спостерігачам про те, що вони спостерігатимуть за тим, як СММ проводитиме техобслуговування.

Крім того, 6 із них фіксували на мобільні пристрої процес технічного обслуговування, здійснюваний СММ. Після перевірки автомобілів члени СММ повернулися до готелю.

“Вдень 22 жовтня команда СММ бачила, як деякі протестувальники час від часу збиралися перед готелем, співали пісень, виступали з промовами та тримали плакати з критикою діяльності Місії, а також програвали гучну музику через акустичну систему і дивилися фільми на переносному екрані”, — інформує ОБСЄ.

Окрім того, повідомляється, що у декількох випадках упродовж звітного періоду спостерігачі бачили, як члени збройних формувань на автомобілях з написом “поліція” блокували східний і західний під’їзди до готелю, а також зафіксували 2 чоловіків в одязі військового типу навколо готелю.

“Увечері 23 жовтня (поза звітним періодом) спостерігачі бачили, як так званий „мер“ Донецька виступав перед учасниками масового зібрання навпроти готелю, після чого, за спостереженнями СММ, люди мирно розійшлися. Спостерігачі також відзначили, що деякі учасники зібрання почали розбирати намети, встановлені перед готелем”, — йдеться в звіті.

Контекст

З ранку 15 жовтня перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почались протести проти затримання бойовика “ЛНР” Андре Косяка.

Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.

Суд взяв під варту бойовика, через якого зупинили місію ОБСЄ на Сході.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що дії офіційного Києва з приводу затримання представника самопроголошеної “ЛНР” Андрія Косяка в Загальному центрі з контролю і координації (СЦКК) є “віроломними і провокаційними, що підриває врегулювання ситуації”.