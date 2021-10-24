Співали пісні та дивилися фільми: місія ОБСЄ повідомила деталі блокування її роботи в Донецьку окупантами

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 19803 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 85074 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 132015 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 116431 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 124164 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 90382 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 77551 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 171445 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87697 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 267781 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5м/с
89%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 44566 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 43006 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 50582 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 15250 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 31737 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 136832 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 171437 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 267773 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 437147 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 424597 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 29190 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 34886 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 35486 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 36654 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 86354 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Співали пісні та дивилися фільми: місія ОБСЄ повідомила деталі блокування її роботи в Донецьку окупантами

Київ • УНН

 • 21643 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Місія ОБСЄ опублікувала звіт з деталями блокування її роботи окупантами в Донецьку. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, пише УНН.

Співали пісні та дивилися фільми: місія ОБСЄ повідомила деталі блокування її роботи в Донецьку окупантами

Цитата

“Місія продовжувала фіксувати масове зібрання перед готелем, у якому проживають члени СММ у центральній частині непідконтрольного урядові Донецька. 22 жовтня патрулі з готелю не виїжджали та не приїжджали до нього”, — йдеться у звіті.

Деталі

Повідомляється, що продовж звітного періоду навколо готелю, за спостереженнями Місії, тривало масове зібрання за участі приблизно 30 осіб (переважно чоловіків 30–39 років) протягом ночі проти 22 жовтня та до 250 осіб (чоловіків та жінок різного віку) упродовж дня 22 жовтня.

Ввечері 21 та вночі 22 жовтня, за спостереженнями СММ, до 20 чоловіків (віком 20–29 і 30–39 років) регулярно чергували навколо готелю і щонайменше двоє повсякчас стояли на східному та західному під’їздах до готелю.

Зазначається, що уранці 22 жовтня 3 члени СММ вийшли з готелю для проведення перевірки автомобілів на парковці готелю. Дев’ять протестувальників (чоловіки 20–29, 30–39 та 40–49 років) у цивільному одязі спостерігали за проведенням членами Місії перевірки автомобілів після того, як один із них повідомив спостерігачам про те, що вони спостерігатимуть за тим, як СММ проводитиме техобслуговування.

Крім того, 6 із них фіксували на мобільні пристрої процес технічного обслуговування, здійснюваний СММ. Після перевірки автомобілів члени СММ повернулися до готелю.

“Вдень 22 жовтня команда СММ бачила, як деякі протестувальники час від часу збиралися перед готелем, співали пісень, виступали з промовами та тримали плакати з критикою діяльності Місії, а також програвали гучну музику через акустичну систему і дивилися фільми на переносному екрані”, — інформує ОБСЄ.

Окрім того, повідомляється, що у декількох випадках упродовж звітного періоду спостерігачі бачили, як члени збройних формувань на автомобілях з написом “поліція” блокували східний і західний під’їзди до готелю, а також зафіксували 2 чоловіків в одязі військового типу навколо готелю.

“Увечері 23 жовтня (поза звітним періодом) спостерігачі бачили, як так званий „мер“ Донецька виступав перед учасниками масового зібрання навпроти готелю, після чого, за спостереженнями СММ, люди мирно розійшлися. Спостерігачі також відзначили, що деякі учасники зібрання почали розбирати намети, встановлені перед готелем”, — йдеться в звіті.

Контекст

З ранку 15 жовтня перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почались протести проти затримання бойовика “ЛНР” Андре Косяка.

Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.

Суд взяв під варту бойовика, через якого зупинили місію ОБСЄ на Сході.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що дії офіційного Києва з приводу затримання представника самопроголошеної “ЛНР” Андрія Косяка в Загальному центрі з контролю і координації (СЦКК) є “віроломними і провокаційними, що підриває врегулювання ситуації”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.84
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31