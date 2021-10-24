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Пели песни и смотрели фильмы: миссия ОБСЕ сообщила детали блокирования ее работы в Донецке оккупантами

Киев • УНН

 • 21643 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Миссия ОБСЕ опубликовала отчет с деталями блокирования ее работы оккупантами в Донецке. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, пишет УНН.

Пели песни и смотрели фильмы: миссия ОБСЕ сообщила детали блокирования ее работы в Донецке оккупантами

Цитата

“Миссия продолжала фиксировать массовое собрание перед отелем, в котором проживают члены СММ в центральной части неподконтрольного правительству Донецка. 22 октября патрули из отеля не выезжали и не приезжали к нему”, — говорится в отчете.

Детали

Сообщается, что в течении отчетного периода вокруг отеля, по наблюдениям Миссии, продолжалось массовое собрание с участием примерно 30 человек (преимущественно мужчин 30-39 лет) в течение ночи на 22 октября та до 250 человек (мужчин и женщин разного возраста) в течение дня 22 октября.

Вечером 21 и ночью 22 октября, по наблюдениям СММ, до 20 мужчин (в возрасте 20-29 и 30-39 лет) регулярно дежурили вокруг отеля и по меньшей мере двое постоянно стояли на восточном и западном подъездах к гостинице.

Отмечается, что утром 22 октября 3 члена СММ вышли из отеля для проведения проверки автомобилей на парковке отеля. Девять протестующих (мужчины 20-29, 30-39 и 40-49 лет) в гражданской одежде наблюдали за проведением членами Миссии проверки автомобилей после того, как один из них сообщил наблюдателям о том, что они будут наблюдать за тем, как СММ будет проводить техобслуживание.

Кроме того, 6 из них фиксировали на мобильные устройства процесс технического обслуживания, осуществляемый СММ. После проверки автомобилей члены СММ вернулись в гостиницу.

“Днем 22 октября команда СММ видела, как некоторые протестующие время от времени собирались перед отелем, пели песни, выступали с речами и держали плакаты с критикой деятельности Миссии, а также проигрывали громкую музыку через акустическую систему и смотрели фильмы переносном экране”, — информирует ОБСЕ.

Кроме того, сообщается, что в нескольких случаях в течение отчетного периода наблюдатели видели, как члены вооруженных формирований на автомобилях с надписью “полиция” блокировали восточный и западный подъезды к гостинице, а также зафиксировали 2 мужчин в одежде военного типа вокруг отеля.

“Вечером 23 октября (за отчетным периодом) наблюдатели видели, как так называемый „мэр“ Донецка выступал перед участниками массового сбора напротив отеля, после чего, по наблюдениям СММ, люди мирно разошлись. Наблюдатели также отметили, что некоторые участники собрания начали разбирать палатки, установленные перед отелем”, — говорится в отчете.

Контекст

С утра 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начались протесты против задержания боевика “ЛНР” Андре Косяка.

Митингующие препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.

Суд взял под стражу боевика, из-за которого остановили миссию ОБСЕ на Востоке.

Министерство иностранных дел России заявило, что действия официального Киева по поводу задержания представителя самопровозглашенной “ЛНР” Андрея Косяка в Общем центре по контролю и координации (СЦКК) являются “вероломными и провокационными, что подрывает урегулирования ситуации”.

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