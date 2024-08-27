Співачка Мерайя Кері в один день втратила матір і сестру

Мати і сестра 55-річної співачки Мерайї Кері померли на минулих вихідних. Це співачка підтвердила в заяві для CBS News, передає УНН.

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Артистка не уточнила, як саме померли її мати і сестра.

Моє серце розбите тим, що я втратила свою матір на минулих вихідних. На жаль, в результаті трагічного повороту подій, моя сестра втратила життя в той же день. Я відчуваю себе благословенною, що змогла провести останній тиждень з мамою перед тим, як вона померла - сказала Кері.

Патриція Кері, була оперною співачкою і записувалася з донькою перед своєю смертю. Раніше Мерайя Кері розповіла CBS, що її мати була першою людиною, яка надихнула її на творчість.

Мама працювала над мюзиклом "Ріголетто", і вона продовжувала репетирувати одну частину знову і знову, знову і знову. А потім вона все зіпсувала. А я сказала їй, як це мало звучати і заспівала. Тоді мама вирішила: "Гаразд, у неї точно особливий слух. І дозвольте мені це заохотити" - розповіла Кері.

Як повідомляло видання Variety, у Мерайі Кері були відчужені стосунки з її старшою сестрою Елісон. У своїх мемуарах співачка писала: "емоційно і фізично безпечніше для мене не мати жодних контактів" з Елісон та її братом Морганом.

Батько співачки, лауреат премії "Греммі", Альфред Рой Кері, помер від раку в 2002 році.

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