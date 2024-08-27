Певица Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру

Мать и сестра 55-летней певицы Мэрайи Кэри умерли на прошлых выходных. Это певица подтвердила в заявлении для CBS News, передает УНН.

Детали

Артистка не уточнила, как именно умерли ее мать и сестра.

Мое сердце разбито тем, что я потеряла свою мать на прошлых выходных. К сожалению, в результате трагического поворота событий, моя сестра потеряла жизнь в тот же день. Я чувствую себя благословенной, что смогла провести последнюю неделю с мамой перед тем, как она умерла - сказала Кэри.

Патриция Кэри, была оперной певицей и записывалась с дочерью перед своей смертью. Ранее Мэрайя Кэри рассказала CBS, что ее мать была первым человеком, который вдохновил ее на творчество.

Мама работала над мюзиклом «Риголетто», и она продолжала репетировать одну часть снова и снова, снова и снова, снова и снова. А потом она все испортила. А я сказала ей, как это должно было звучать и спела. Тогда мама решила: «Ладно, у нее точно особый слух. И позвольте мне это поощрить» - рассказала Кэри.

Как сообщало издание Variety, у Мэрайи Кэри были отчужденные отношения с ее старшей сестрой Элисон. В своих мемуарах певица писала: «эмоционально и физически безопаснее для меня не иметь никаких контактов» с Элисон и ее братом Морганом.

Отец певицы, лауреат премии «Грэмми», Альфред Рой Кэри, умер от рака в 2002 году.

Напомним

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