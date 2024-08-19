В возрасте 88 лет скончался легендарный американский телеведущий Фил Донагью

В воскресенье, 19 августа, в возрасте 88 лет в США скончался легендарный телеведущий Фил Донагью.Об этом пишет со ссылкой на The Washington Post.

детали

Мужчина умер в дома в окружении семьи — жены-актрисы Мало Томас, его сестры, детей, внуков, а также домашнего любимца, золотистого ретривера по имени Чарли.

Как утверждает его родня - Фил Донагью умер "мирно вследствие продолжительной болезни".

Семья Донагью попросила, чтобы вместо цветов те, что желают сделали пожертвования детской исследовательской больнице Св. Иуды или стипендиальному фонду Фила Донагью/Нотр-Дам.

Дополнение

Фил Донагью известен своим одноименным телешоу, которое началось в 1967 году в Дейтоне, штат Огайо. Оно поднимало социально важные темы, в частности жестокого обращения с детьми в католической церкви, феминизма, расовым вопросом. Также оно первым позволило зрителям задавать вопросы гостям эфира. В 1974 году шоу переехало в Чикаго и в 1985 году в Нью - Йорк.

Шоу Донагью получило 20 премий Эмми (10 за выдающегося ведущего и 10 за само ток-шоу).

Кроме того, именно Донагью в эпоху перестройки вел первые телемосты между СССР и США. Так, в 1986 году, с началом перестройки, Донахью приехал в СССР и посетил Москву, Ленинград и Киев. Вместе с советским журналистом с американским гражданством Владимиром Познером он вел телемосты между США и СССР, в которых жители еще недавно поделенных железным занавесом стран могли разговаривать друг с другом.

В США совместное телешоу Донахью и Познера транслировалось на канале ИТИС до 1996 года.