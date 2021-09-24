Спірних правок не знайшли: у Зеленського не сумніваються, що Разумков підпише закон про олігархів

Цитата

“Жодну із статей законопроекту про олігархів переголосовувати не будуть... До кінця наступного тижня цей законопроект буде підписаний головою Верховної Ради, і буде переданий на підпис Президенту”, - заявив Веніславський.

Деталі

Представник Президента зазначив, що проблем із підписом голови Верховної Ради Дмитра Разумкова виникнути не має, оскільки, згідно з правилами, спікер парламенту має п’ять днів для підпису.

“Я не бачу юридичних підстав для того, щоб голова ВР не підписав законопроект, який ухвалила Верховна Рада...Є процедура: підписаний законопроект головою комітету передається в апарат Верховної Ради, далі юристи ставлять візи, і передають голові Верховної Ради, який має його підписати”, - додав нардеп.

У той же час, Веніславський повідомив, що сьогодні ввечері до парламенту надійшли постанови про скасування результатів голосування, що означає, що до розгляду цих постанов Разумков не має права підписувати законопроекти.

“До розгляду цих постанов Разумков не має права підписувати законопроекти. Тому він (закон - ред.) буде підписаний, скоріше за все, вже тоді, коли ми на пленарному засіданні через тиждень ці постанови не підтримаємо, і тоді треба буде підписувати закон”, - додав представник Президента.

Додамо

Верховна Рада схвалила законопроект про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту про олігархів.



А вже 24 вересня стало відомо, що Рада має переголосувати законопроект через правову колізію, що утворилась. Мова про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.

Зі слів Веніславського, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді переголосувати статтю 5 закону “про олігархів” через правову колізію, що виникла внаслідок голосування.

Додамо, що між головою Ради Дмитром Разумковим, та “Слугами народу” останнім часом відбувається конфлікт. Зокрема, від початку ходили чутки щодо його можливої відставки.

ЗМІ повідомляли, що у Верховній Раді йде активний збір підписів за відставку Разумкова.

Також ходили чутки щодо можливої зміни голови Верховної Ради з Разумкова на його першого заступника Руслана Стефанчука, який є більш лояльною до Президента фігурою.

Сам голова парламенту заявив, що він "не стане триматися за посаду", якщо ініціюють його відставку. До слова, до парламенту у 2019 році "слуг народу" вів саме Дмитро Разумков, однак потім залишив посаду голови політсили.

Перший заступник голови президентської фракції "Слуги народу" у парламенті, голова однойменної партії Олександр Корнієнко заявив, що наразі між ним і головою Верховної Ради чисто "письмові відносини", а також "складна виробнича ситуація".

Корнієнко вважає, що дії Разумкова щодо "слуг народу" "не є командними".

У той же час, народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко у коментарі УНН розповів, шо "Слуги народу" поки не збирають підписи за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Це питання не буде порушуватися до кінця наступного тижня.