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Спорных поправок не нашли: у Зеленского не сомневаются, что Разумков подпишет закон об олигархах

Спорных поправок не нашли: у Зеленского не сомневаются, что Разумков подпишет закон об олигархах

Киев  •  УНН

 • 36759 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Спорных поправок к законопроекту №5599 об олигархах не нашли. До конца следующей недели спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков должен подписать закон и документ будет передан на подпись Президенту. Об этом журналисту УНН сообщил представитель Президента в Конституционном суде, народный депутат Федор Вениславский.

Цитата

"Ни одну из статей законопроекта об олигархах переголосовывать не будут... До конца следующей недели этот законопроект будет подписан председателем Верховной Рады, и будет передан на подпись Президенту", - заявил Вениславский.

Детали

Представитель Президента отметил, что проблем с подписью председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова возникнуть не должно, поскольку, согласно правилам, спикер парламента имеет пять дней для подписи.

"Я не вижу юридических оснований для того, чтобы председатель ВР не подписал законопроект, который приняла Верховная Рада ... Есть процедура: подписанный законопроект председателем комитета передается в аппарат Верховной Рады, дальше юристы ставят визы, и передают председателю Верховной Рады, который должен его подписать", - добавил нардеп.

В то же время, Вениславский сообщил, что сегодня вечером в парламент поступили постановления об отмене результатов голосования, что означает, что к рассмотрению этих постановлений Разумков не имеет права подписывать законопроекты.

"К рассмотрению этих постановлений Разумков не имеет права подписывать законопроекты. Поэтому он (закон - ред.) будет подписан, скорее всего, уже тогда, когда мы на пленарном заседании через неделю эти постановления не поддержим, и тогда надо будет подписывать закон", - добавил представитель Президента.

Добавим

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября стало известно, что Рада должна переголосовать законопроект из-за правовой коллизии, которая образовалась. Речь о том, что учли одновременно 3 (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

По словам Вениславского, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде переголосовать статью 5 закона "об олигархах" из-за правовой коллизии, возникшей в результате голосования.

Добавим, что между председателем Рады Дмитрием Разумковым, и "слугами народа" в последнее время происходит конфликт. В частности, с начала ходили слухи о его возможной отставке.

СМИ сообщали, что в Верховной Раде идет активный сбор подписей за отставку Разумкова.

Также ходили слухи о возможной смене председателя Верховной Рады с Разумкова на его первого заместителя Руслана Стефанчука, который является более лояльной к Президенту фигурой.

Сам председатель парламента заявил, что он "не станет держаться за должность", если инициируют его отставку. К слову, в парламент в 2019 году "слуг народа" вел именно Дмитрий Разумков, однако затем покинул пост главы политсилы.

Первый заместитель главы президентской фракции "Слуги народа" в парламенте, председатель одноименной партии Александр Корниенко заявил, что в настоящее время между ним и председателем Верховной Рады чисто "письменные отношения", а также "сложная производственная ситуация".

Корниенко считает, что действия Разумкова в отношении "слуг народа" "не являются командными".

В то же время, народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко в комментарии УНН рассказал, шо "Слуги народа" пока не собирают подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Это вопрос не будет подниматься до конца следующей недели.

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